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Russpass рассказал о самых живописных местах Москвы

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Russpass рассказал о самых живописных местах Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Цифровой туристический сервис Russpass составил подборку смотровых площадок, откуда открывается красивый вид на Москву. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 28 мая.

Так, например, со смотровой площадки Российской академии наук на Андреевской набережной открывается вид на МГУ имени Ломоносова, монумент Победы на Поклонной горе и даже на Кремль.

С крыши Центрального детского магазина на Лубянке горожане и гости столицы смогут увидеть даже отдаленные достопримечательности города. Кроме того, сейчас на крыше ЦДМ расположена постоянная фотовыставка Russpass.

В сопровождении гида можно подняться еще на четыре площадки между колокольнями храма Христа Спасителя, а самостоятельно посетить Russpass рекомендует одну из самых высоких смотровых площадок в городе — в комплексе «Москва-Сити» — и парящий мост в парке «Зарядье», передает официальный сайт мэра Москвы.

27 мая глава города Сергей Собянин поддержал предложение провести в столице туристический фестиваль. При этом мэр напомнил, что в Москве действует платформа для туристов Russpass, которая позволяет изучать выбранные туристические маршруты.

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