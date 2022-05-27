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Собянин поддержал предложение провести в Москве туристический фестиваль

Араз Салехов
Город
Собянин поддержал предложение провести в Москве туристический фестиваль
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Столичные власти поддержали идею проведения в столице тематического туристического фестиваля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 27 мая.

— Мы обязательно подумаем над проведением такого (туристического — прим. «ВМ») фестиваля, где бы мы собрали представителей туристического бизнеса и рассказали еще раз о возможностях и красотах нашей страны. Так что хорошая идея. Мы все обязательно сделаем, — отметил он.

При этом глава города уточнил, что данную инициативу предложил сотрудник РУДН Тимофей Мазурчук во время личной встречи с ним. При этом Собянин напомнил, что в столице действует платформа для туристов Russpass, которая позволяет изучать выбранные туристические маршруты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице идет активная работа, связанная с поддержкой туристической отрасли города. В частности, в прошлом году туризм принес в бюджетную систему Москвы 98,1 миллиарда рублей. Главным двигателем преобразований, как уточняется, стали коронавирусная пандемия и необходимость переключения в первую очередь на внутренний туризм.

Помимо этого, мэр столицы рассказал о старте нового офлайн-сезона «Спортивных выходных», в ходе которого горожане могут выбрать подходящие занятия по пяти видам спорта.

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