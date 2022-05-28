Москвичам рассказали, какая музыка будет играть в городских парках летом

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Летом в парках столицы будет звучат музыка от исполнителей, победивших в городском проекте «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 28 мая.

— «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках» — это масштабный и оригинальный проект, открывающий артистам новые возможности для реализации своих музыкальных способностей и популяризирующий музыкальное творчество. Мы принимаем заявки и от начинающих свою музыкальную карьеру артистов, и от популярных исполнителей, чьи композиции входят в топ-чарты стриминговых площадок, — отметил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Победителей 13-го сезона проекта объявили еще в апреле. Жюри отобрали 48 исполнителей, из композиций которых и составлен летний плейлист.

Так, в парках Москвы будут звучать песни композитора и диджея Анатолий Хачатуров (Anatoly Ice), артистки Татьяны Сайпушевой (SayTanya), певицы Наталии Волосевич (Natta) и многих других, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 мая «Вечерняя Москва» составила топ-5 самых необычных библиотек столицы.