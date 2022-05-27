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Уникальные пространства: топ-5 необычных библиотек Москвы

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
Уникальные пространства: топ-5 необычных библиотек Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 9с32 Карта всех событий

Многие московские библиотеки стали не просто местом, где можно в уединении почитать любимую книгу или изучить нужную информацию. Они преобразовались в уникальные пространства. В некоторых из них проводят лекции, изучают современную архитектуру и даже учатся водить самолет. «Вечерняя Москва» составила топ-5 самых необычных библиотек столицы.

Библиотека современного искусства «Гараж»

Библиотека современного искусства «Гараж» идеально подойдет для любителей архитектуры, дизайна и фотографии. В ее фонде собрана коллекция более чем из 30 тысяч материалов, которые посвящены мировой и российской истории современного искусства. В библиотеке проводят лекции, а также можно записаться в ридинг-группу. Ее участники знакомятся с интересными текстами, а потом коллективно обсуждают прочитанное. Это отличная возможность найти друзей по интересам или партнеров по творческим проектам.

Адрес: улица Крымский Вал, дом 9, строение 32, станции метро «Октябрьская», «Парк культуры».

Библиотека киноискусства имени С. М. Эйзенштейна

Ценители кинематографа могут интересно провести время в библиотеке киноискусства имени Эйзенштейна. В ее коллекции более 100 тысяч книг и журналов об истории кино. Это первое подобное заведение в России. В библиотеке проходят кинопоказы и встречи с представителями киноиндустрии.

Адрес: улица Каретный Ряд, дом 5/10, строение 2, станция метро «Маяковская».

Библиотека имени Ф. М. Достоевского

Библиотека Достоевского представляет собой современный образовательный центр. Здесь можно почитать книгу в уютном месте, посетить познавательную лекцию или стать участником поэтического вечера. Библиотека позиционирует себя как центр интеллектуального досуга и предлагает москвичам и гостям столицы получить уникальные знания в непривычном формате.

Адрес: Чистопрудный бульвар, дом 23, станция метро «Чистые пруды».

Музыкальная библиотека в особняке Носова

Музыкальная библиотека — идеальное место для меломанов. Здесь собрана коллекция из 60 тысяч нот, книг о музыке и грампластинок. Гости могут посещать кинопоказы, сольные и камерные концерты, послушать музыку на любой вкус и сыграть любимые мелодии на электронном фортепиано. Библиотека находится в историческом особняке Носова, который был построен в начале прошлого века.

Адрес: улица Электрозаводская, дом 12, строение 1, станция метро «Электрозаводская».

Библиотека высокого полета «Небо»

Библиотека имени Шолохова получила название «Небо» после реконструкции. Ее оформление посвятили авиации. В фонде собрана коллекция научной и технической литературы для будущих пилотов и авиаконструкторов. В одном из залов установили макет самолета. Там посетители имеют возможность тренироваться в управлении воздушным судном. Дети и подростки до 16 лет могут записаться в клуб «Авиатор». На занятиях настоящий пилот рассказывает о конструкции самолетов и основах аэродинамики.

Адрес: улица Халтуринская, дом 18, станция метро «Черкизовская».

Заведующий библиотекой имени Ф. М. Достоевского Андрей Лисицкий рассказал «Вечерней Москве», что способствует развитию современных библиотек и потеряют ли они когда-нибудь свою актуальность.

По его словам, современные библиотеки нацелены на глубокое и разностороннее развитие человеческой личности:

— В наше время, библиотеки становятся культурными центрами, где люди могут заниматься самообразованием и получать дополнительные знания. Например, библиотека имени Достоевского позиционирует себя как библиотека большого города, где посетители могут развивать свой интеллектуальный потенциал. Мы помогаем москвичам узнать историю своего города, а также получить знания будущего с помощью компьютерных технологий.

Собеседник «ВМ» считает, что библиотеки никогда не уйдут в прошлое, несмотря на то что современные информационные технологии позволяют получать практически любые знания не выходя из дома.

— Люди нуждаются не только в онлайн-обучении. Многие библиотеки предоставляют своим посетителям возможность лично увидеть уникальные мастер-классы и задать интересующие их вопросы спикерам напрямую. Более того, бумажные книги все также пользуются огромной популярностью. А библиотечные интернет-фонды содержат данные, которые нельзя получить в другом месте. Мы столкнулись с огромным переизбытком информации. И именно библиотека может помочь и направить вас в нужном направлении, — заявил специалист.

Лисицкий подчеркнул, что, вопреки стереотипам, 85 процентов посетителей — это молодое поколение читателей. Они активно пользуются как бумажными книгами, так и посещают лекции и открытые уроки.

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