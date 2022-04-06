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Дом с привидением и «лежачий» небоскреб: десять самых необычных зданий Москвы

Рафаэль Залян

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Дом с привидением и «лежачий» небоскреб: десять самых необычных зданий Москвы
Экскурсовод Ксения Кокорина рассказывает о доме Мельникова и его обитателях. Необычное здание знаменитый архитектор построил для себя и своей семьи / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Воздвиженка Карта всех событий

Москва — город контрастов, в котором можно увидеть большое количество архитектурных шедевров. В столице сочетаются здания разных исторических эпох и стилей — от средневековья до урбанистики. О том, какие необычные и загадочные строения можно найти в современной столице, — в материале «Вечерней Москвы».

Испанское подворье

В перечень самых необычных зданий Белокаменной можно включить особняк Морозова на Воздвиженке. Его второе имя — Испанское подворье. Согласно историческим сводкам, архитектурный облик дворца для XIX века имел весьма революционный вид. И сразу после возведения здания представители прессы начали требовать снести замок, поскольку он «портил облик района». Любопытный факт: дом Морозова упоминается в романе Льва Толстого «Воскресение».

Уникальный замок с необычной архитектурой был построен в 1899 году по заказу промышленника Арсения Морозова. Проектировкой замка занимался архитектор Виктор Мазырин. Источником вдохновения для создания особняка послужил средневековый замок Пена, который Мазырин увидел в Португалии. После длительных путешествий архитектор вернулся в Россию и создал проект уникального дома в мавритано-испанском стиле.

Испанское подворье является архитектурным шедевром, напоминающим сказочный дворец.

«Разорванный» дом

На улице Моховой есть два странных здания, которые стоят отдельно, но при этом имеют один фундамент и похожий экстерьер. Номер у домов тоже общий — десятый. Согласно историческим сводкам, до Великой Отечественной войны это было единое здание. Сегодня же это сооружение известно местным как знаменитый «разорванный дом» — свидетель событий судьбоносного 1941 года.

Дом был построен в 1882 году по проекту архитектора Митрофана Арсеньева. Заказчиком проекта выступило Братолюбивое общество. В сооружении планировали разместить малоимущих граждан. Однако в августе 1941 года фугасная авиабомба прямиком попала в здание на Моховой. Она пробила четыре этажа, взорвавшись над подвалом и полностью уничтожив часть дома.

Попавшая под удар авиабомбы секция уже не подлежала восстановлению. Ее снесли, а горожане стали называть дом «разорванным». Сегодня через образовавшуюся брешь перед прохожими открываются виды кремлевских дворцов и золотые купола храмов Соборной площади.

Чайный дом

В самом сердце Москвы можно найти частичку древнего Китая. Речь идет о Чайном доме, расположенном на Мясницкой улице. Известно, что это красивое здание, выполненное в восточном стиле, принадлежало известному чаеторговцу Сергею Васильевичу Перлову.

В 1875 году он приобрел на Мясницкой улице участок и возвел трехэтажный дом в стиле ренессанса. Китайский орнамент со змеями и драконами на фасаде дворца появился гораздо позже — в 1895 году. В тот период Москва готовилась к приезду из Цинской империи видного гостя — наместника и миллиардера Ли Хунчжана. И гость должен был остановиться именно в доме чаеторговца Перлова.

Фасад дома украшен различными мистическими существами из китайской мифологии. Крышу Чайного дома дополняет башня-пагода — непременный элемент архитектуры Поднебесной.

После революции здание использовалось в качестве жилого помещения. В 90-е годы прошлого века памятник архитектуры был заброшен. В середине 90-х Чайный дом отреставрировали, вернув ему первозданный вид. Сегодня здесь располагается самый большой в столице чайный магазин, где можно купить различные кондитерские изделия и восточные пряности.

«Дом-улей»

Ярчайшим примером авангардного стиля считается «Дом-улей», который построил по собственному проекту советский архитектор Константин Мельников. Это здание является одним из самых необычных не только в Москве, но и во всем мире. Мельников планировал жить в этом доме и разместить в нем свою мастерскую.

Дом изучают в архитектурных школах по всему миру. Он состоит из двух соединенных цилиндров и напоминает Пизанскую башню.

Окна ромбовидной формы — изящная деталь, благодаря которой архитектурный замысел Мельникова и получил свое название.

Расположен дворец в Кривоарбатском переулке. Над входом в здание красуется огромное окно с надписью: «Константин Мельников. Архитектор».

«Лежачий» небоскреб

На Варшавском шоссе, 125, находится необычное здание, которые москвичи называют «лежачим» небоскребом. Строение, чья длина составляет 978 метров, принадлежит научно-производственному объединению НИЦЭВТ, созданному на базе советского конструкторского бюро, собравшего первый в СССР компьютер «Стрела».

Если дом перевести в вертикальное положение, то количество этажей в нем перевалило бы за 300. Возведение самого длинного здания в Москве началось в 1969 году, а завершилось спустя год. Величина дома поражает воображение: только на одной стороне строения расположено 1650 окон. Сегодня здесь располагаются различные компании и фирмы.

Дом с привидением

По адресу Волоколамское шоссе, 52, строение 1, находится старинное поместье, о котором ходит дурная молва. Речь идет об усадьбе Покровское-Стрешнево. Дворцовый комплекс на северо-западе Москвы принадлежал некогда русскому генералу Петру Стрешневу. Стрешневы приходились родственниками членам венценосного дома Романовых. Поэтому представители царской династии были нередкими гостями в имении.

Страшная легенда о дворце связана с любимой дочерью Стрешнева — Елизаветой Петровной. Молодая княгиня, будучи единственной выжившей из всех детей генерала Стрешнева, выросла избалованной и своенравной. Своим деспотичным поведением она свела родного отца в могилу. А после его кончины долго сожалела о содеянном. А всему виной — любовь. Княгиня мечтала выйти замуж за генерала Федора Глебова, вдовца, который был на 17 лет ее старше. Батюшка всячески препятствовал этому союзу. Но Елизавета сделала так, как решила, и через год после смерти отца вышла замуж за Глебова.

Вскоре после этого не стало и самой княгини. И в имении начала творится настоящая чертовщина. С наступлением ночи из разных уголков поместья присутствующие слышали женский плачь и душераздирающие крики. Местные верили, что это неупокоенная душа княгини блуждает по замку и кается перед отцом.

Покровское-Стрешнево, возведенное в период с XVIII по XIX век, является бывшей подмосковной дворянской усадьбой, на территории которой имеются парк, господский дом в стиле классицизма, храм и различные постройки в русском стиле. Сегодня замок часто используют в качестве декораций для съемок исторических фильмов и телесериалов.

Уже некуда

Помимо лежачих пентхаусов и крошечных сооружений в столице имеется и самый узкий дом, который расположен в одном из чистопрудных переулков города. Он находится в Большом Козловском переулке, 12. Здание представляет собой кирпичную пристройку к доходному дому С. Е. Шугаева, возведенному в 1910–1911-х годах.

В самом узком доме сейчас располагается продуктовый магазин. Никаких данных о том, кто проживает в доме, нет. В самом здании всего пять этажей.

Дом Перцовой

Невероятной красоты здание, выполненное в стиле модерна, в котором сочетаются элементы русской культуры, можно встретить на углу Пречистенской набережной и Соймоновского проезда. Сказочное строение принадлежало некогда известному на всю Россию инженеру Петру Перцову. Он являлся страстным поклонником искусства, и по его распоряжению в начале XX века на Пречистенской набережной был построен доходный дом. Перцов мечтал, чтобы в здании располагались жилые квартиры, а также мастерские для художников. Инженер также хотел, чтобы сам дом стал произведением искусства с элементами самобытности русской культуры. Участок и дом инженер оформил на имя своей супруги — Зинаиды Алексеевны.

С тех пор здание известно именно как дом Перцовой. Примечателен тот факт, что эскизы для особняка готовил Сергей Малютин, создатель знаменитой русской куклы — матрешки. В оформлении фасада здания использовались традиционные мотивы: волшебные животные, балконы-теремки и сказочные растения. В далеком 1910 году здесь располагалось кабаре «Летучая мышь», где проходили яркие представления и цирковые шоу. Частыми гостями увеселительного заведения были театральные деятели Станиславский, Немирович-Данченко и актриса Книппер-Чехова.

С середины 1970-х дом Перцовой стал местом для проведения дипломатических встреч представителей МИД с зарубежными визитерами. Сегодня дворец переоборудован под офисы, а подвальные помещения превратились в уютные кафе.

Испанское подворье / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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Испанское подворье / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Чайный дом / Фото: Олег Фочкин, «Вечерняя Москва»
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Чайный дом / Фото: Олег Фочкин, «Вечерняя Москва»
Дом-улей / Фото: Александр Авилов / АГН Москва
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Дом-улей / Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Лежачий небоскреб / Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства
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Лежачий небоскреб / Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства
Усадьба Покровское-Стрешнево / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Усадьба Покровское-Стрешнево / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Дом-яйцо / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Дом-яйцо / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Дом Перцовой / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
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Дом Перцовой / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Четырехэтажный малыш

На 1-й Брестской улице, 27, москвичи и гости города могут встретить крошечный, но очень красивый четырехэтажный дом родом из позапрошлого века, притаившийся между огромными бизнес-центрами. Речь идет о доходном доме, который находится между Триумфальной площадью и Тверской Заставой. Дом номер 27 был сооружен в 1890 году в модном для XIX века стиле модерна.

К сожалению, о прошлом этого здания сведений очень мало. Последние данные датируются 2020 годом. Согласно информации Москомэкспертизы, раньше здесь располагался институт ГУП «Моспромпроект», который по собственному проекту провел его капитальный ремонт. Здание перепланировали в 2004 году и возвели мансарды, освежили покраску, сохранив колористическую концепцию. Сегодня в здании располагается Научно-исследовательский аналитический центр (НИАЦ). Дом на фоне многоэтажных сооружений, несмотря на четыре этажа, выглядит крошечным, практически кукольным.

«Дом-яйцо»

Это здание, расположенное на улице Машкова, можно назвать одним из самых необычных и оригинальных сооружений столицы. Появилось оно в начале 2000-х по проекту архитектора Сергея Ткаченко. Прототипом шароподобного особняка стало пасхальное яйцо Фаберже.

Проект изначально собирались реализовать в Вифлееме. Там фантастическое строение должно было выполнять функцию родильного дома. Позже Московская патриархия отказалась от этой идеи. Новой родиной особняка стала российская столица.

Домик снаружи отделан белой и красной керамической плиткой, а внутри здания размещены пять комнат авторского дизайна. Общая площадь особняка составляет 342 квадратных метра. Всего в доме четыре этажа. Для жильцов предусмотрели общий подземный гараж и лифт.

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