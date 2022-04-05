«Хотели возвести в Израиле»: архитектор Ткаченко раскрыл историю создания «Дома-яйца» в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Машкова улица Карта всех событий

В Москве выставлен на продажу один из самых необычных особняков — «Дом-яйцо». Стоимость объекта составляет около шести миллионов долларов. Построенный 20 лет назад замок расположен на улице Машкова. Что удивительно, за все эти годы у дома так и не появился владелец. Почему никто не хочет в нем жить, «Вечерняя Москва» узнала у проектировщика «Дома-яйца», заслуженного архитектора РФ Сергея Ткаченко.

По словам собеседника «ВМ», это фантастическое здание, пришедшее из бумажной архитектуры, полностью по своему стилю вписывается в облик Москвы, но не совсем подходит для бытовых потребностей и жизни. Ткаченко уточнил, что изначально данный домик в форме яйца Фаберже хотели возвести в Израиле. Однако по каким-то причинам проект решили перенести в российскую столицу:

— Корни дома растут из бумажной архитектуры. Именно бумажные архитекторы своими проектами создавали фантастические города будущего, и никто не надеялся, что подобные проекты будут возведены, что позволяло не ограничивать себя в творческих фантазиях. Точно так же одним из последних объектов из этого течения стал яйцевидный дом — единственный объект, который был реализован в жизнь.

Как уточнил спикер, для этого здания был выбран город Вифлеем, родина Христа. Предназначение у объекта тоже было весьма необычным: там планировали разместить родильный дом, в котором спустя 2000 лет родился бы «новый мессия» — спаситель мира:

— Яйцо — это форма, с которой начинается сама жизнь, именно поэтому у здания такая архитектура. Однако реализация проекта в Израиле была приостановлена. И подобное строение, но поменьше, было возведено в Москве. «Высадить» яйцо удалось на улице Машкова.

При создании объекта, как признался Ткаченко, он вдохновлялся Домом Мельникова, который расположен в Кривоарбатском переулке:

— Незадолго до «Дома-яйца» я как раз занимался реставрацией Дома Мельникова, считающийся символом конструктивизма. И мне хотелось создать нечто похожее, но уже в стиле модерна.

Ткаченко подчеркнул: с коммерческой точки зрения намного целесообразнее создавать многоэтажные здания, которые можно повторять бесконечное множество раз, так как это помогает решить проблему уплотненной застройки. Индивидуальные, сложные и запоминающиеся архитектурные здания в этом смысле во многом проигрывают, заключил собеседник «ВМ».