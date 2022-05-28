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Три школы в составе ЖК построят в Новой Москве в ближайшие годы

Георгий Соланович
Город
Три школы в составе ЖК построят в Новой Москве в ближайшие годы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Десеновское Карта всех событий

Еще три школы в составе жилых комплексов построят в поселениях Десеновском, Рязановском и Филимонковском Новой Москвы в ближайшие годы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 28 мая.

Школу с научным кластером, кабинетом робототехники, ИТ-полигоном и библиотечным центром достроят в Десеновском уже в этом году. У учеников разных возрастов будет свое образовательное пространство, в спортивном блоке обустроят большие залы с раздевалками.

Четырехэтажную школу на 1200 мест в Рязановском поселении планируется достроить в 2024 году. В ней установят высокотехнологичное оборудование, а прилежащую территорию благоустроят.

В 2024 году также появится двухэтажная школа на 750 мест в поселении Рязановском. В образовательном учреждении будет несколько блоков для учеников разных возрастов. Помимо основных занятий, дети смогут посещать уроки по схемотехнике, микроэлектронике, а также ходить на творческие занятия. Прилежащую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что столичные девелоперы за два года собираются построить более 70 школ и детских садов.

Строительство Новая Москва Школы
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