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Кипр отменит ПЦР-тесты для туристов с 1 июня

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Кипр отменит ПЦР-тесты для туристов с 1 июня
Фото: Pixabay

Туристы смогут посещать Кипр без сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с 1 июня. Соответствующее решение принял кабинет министров островного государства.

— С 1 июня всем путешественникам, вне зависимости от страны их происхождения, больше не требуется предъявлять действующий сертификат о прохождении вакцинации, справку о перенесенном заболевании, результаты ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген, — говорится в сообщении.

Ограничения с 1 июня будут отменены как в аэропортах, так и в портах Кипра. Отмечается, что решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.

Россия вышла из пандемии коронавируса, поэтому все показатели здоровья у людей находятся на низком уровне. Об этом предупредил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, россиянам, особенно людям старшего поколения, лучше провести летний отпуск в своей климатической зоне. Тем, кто решит в летние месяцы побывать в Крыму или Краснодарском крае, лучше получить разрешение и рекомендации врача.

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