Рогозин заявил о нехватке средств на космический ядерный буксир «Зевс»

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Ядерный буксир «Зевс» мог бы совершить прорыв в ракетно-космической отрасли, но на данный момент на осуществление проекта не хватает средств, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу, 28 мая.

Он отметил, что финансовые проблемы возникли из-за того, что большая часть средств Банка России за рубежом заморожена. В этом ключе Рогозин предложил «напечатать» нужную сумму денег и отдать ее промышленности под перспективные инвестиционные проекты.

— Если Роскосмос получит из этой суммы хотя бы один триллион рублей на определенный период — это для нас резкое форсирование всех ключевых программ. И создание перспективной новой пилотируемой системы, создание проекта «Зевс» — это реально продвинутая работа, нам сейчас не хватает средств на нее, — подчеркнул гендиректор Роскосмоса.

При этом он не уточнил, на какой стадии разработки находится проект «Зевс». Рогозин также добавил, что у РФ есть колоссальный резерв средств, которые будут инвестированы в «технологи, конкретные заводы, новые производства и прорывные изобретения».

Первая миссия «Зевса» запланирована на 2030 год, передает ТАСС.

26 мая Рогозин заявил, что Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет автоматической.