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МИД РФ: Россия и США обсуждают возобновление инспекций по СНВ-3

Георгий Соланович
В мире
МИД РФ: Россия и США обсуждают возобновление инспекций по СНВ-3
Фото: МИД РФ

Россия и Соединенные Штаты рассматривают вопрос о возобновлении взаимных инспекций по контролю за выполнением условий Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в субботу, 28 мая.

— Вопрос о возобновлении инспекций продолжает рассматриваться по линии двусторонней консультативной комиссии по договору. Ввиду конфиденциального характера ее деятельности детали дискуссий стороны не раскрывают, — отметил Ермаков.

Москва и Вашингтон подписали ДСНВ в 2010 году. Инспекционная деятельность была прекращена по взаимному согласию в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по вопросу разоружения займут много лет и пройдут тяжело из-за противоположных мнений сторон. Он также отметил, что их результативность не гарантируется.

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