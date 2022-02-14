В Кремле сообщили, что результативность переговоров по теме разоружения находится под вопросом

Фото: Администрация президента РФ

Переговоры по вопросу разоружения займут много лет и пройдут тяжело. Не факт, что они выйдут результативными. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В плане разоруженческой тематики все не очень хорошо и очевидно, что нас ждут многолетние тяжелые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом, — рассказал он РИА Новости.

До этого он заявил, что внешнеполитическая концепция России нуждается в доработке с учетом текущей обстановки в мире.

В январе директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун сообщил, что Китай поддерживает продление Россией и США договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но считает, что страны должны продолжить сокращение своих ядерных арсеналов. По его словам, «стратегический диалог» между двумя ядерными сверхдержавами — крайне важный шаг. Однако Россия и США по-прежнему обладают 90 процентами всего существующего на планете ядерного оружия. Это указывает на то, что ядерный потенциал двух стран все еще нуждается в значительном сокращении. Последнее должно быть оформлено юридически необратимым способом.