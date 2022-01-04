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МИД Китая призвал Россию и США сократить свои ядерные арсеналы

Илья Ашуров

Политика
МИД Китая призвал Россию и США сократить свои ядерные арсеналы
Фото: Александр Казако

Китай поддерживает продление Россией и США договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но считает, что страны должны продолжить сокращение своих ядерных арсеналов. Об этом во вторник, 4 января, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

По его словам, «стратегический диалог» между двумя ядерными сверхдержавами — крайне важный шаг. Однако Россия и США по-прежнему обладают 90 процентами всего существующего на планете ядерного оружия. Это указывает на то, что ядерный потенциал двух стран все еще нуждается в значительном сокращении. Последнее должно быть оформлено юридически необратимым способом.

В случае если Россия и США выполнят указанное условие, Китай присоединиться к переговорам по ядерному разоружению.

— Если две ядерные супердержавы продолжат сокращать (ядерный арсенал — прим. «ВМ»), мы будем рады присоединиться (к ядерным переговорам — прим. «ВМ»), если они сократят до нашего уровня, мы говорили это много раз, это наша позиция, — цитирует китайского дипломата РИА Новости.

В феврале 2011 года договор СНВ-3 вступил в силу. Согласно нему, Россия и США должны были сократить свои ядерные арсеналы в течение следующих семи лет. Прописанные в договоре по разоружению цели были достигнуты, и в начале 2021 года стороны продлили его еще на пять лет.

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