Песков заявил, что внешнеполитическую концепцию России доработают

Фото: Администрация президента РФ

Внешнеполитическая концепция России нуждается в доработке с учетом текущей обстановки в мире. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, при доработке будет учитываться мировая обстановка. Развиваться концепция будет не статично, а диалектически со стороны России.

Накануне песков сообщил, что у России нет недостатка возможностей, чтобы высказать свое мнение иностранным партнерам.

Также пресс-секретарь заявил, что ОБСЕ должна перестать играть роль инструмента и стать универсальной организацией, способной заниматься вопросами безопасности. Пресс-секретарь отметил, что все слова российского лидера Владимира Путина на Мюнхенской конференции 15 лет назад остаются актуальными, в том числе и по поводу ОБСЕ. Песков уверен, что роль организации должна повыситься. Особенно в контексте обсуждения гарантий безопасности, предложенных Россией.