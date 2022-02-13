Песков: У РФ нет дефицита возможностей для высказывания позиции иностранным партнерам

Фото: Администрация президента РФ

У России нет недостатка возможностей, чтобы высказать свое мнение иностранным партнерам. Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В России нет дефицита для высказывания своей позиции и, по крайней мере, любое выступление в любом формате президента (Владимира) Путина сразу собирает на себе интерес абсолютно всех в мире. Это продолжается, это абсолютно закономерно. Поэтому дефицита никакого в этом плане нет, — передает его слова РИА Новости.

До этого он заявил, что ОБСЕ должна перестать играть роль инструмента и стать универсальной организацией, способной заниматься вопросами безопасности. Пресс-секретарь отметил, что все слова российского лидера Владимира Путина на Мюнхенской конференции 15 лет назад остаются актуальными, в том числе и по поводу ОБСЕ. Песков уверен, что роль организации должна повыситься. Особенно в контексте обсуждения гарантий безопасности, предложенных Россией.

Также он заявил, что Мюнхенская конференция востребована для многих стран, однако все больше теряет объективность и становится «клубом одного мнения». По его словам, она перестала быть дискуссионным клубом.