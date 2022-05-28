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Жители района Царицыно начали заселение в новостройку по реновации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители района Царицыно начали заселение в новостройку по реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Кавказском бульваре (дом 40, корпус 2). Карта всех событий

Жители пятиэтажки на Кавказском бульваре столичного района Царицыно начали переселение в новостройку на Каспийской улице по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 28 мая.

— В мае этого года в Царицыне по программе реновации начали переселяться жители четырех домов. И панельная пятиэтажка на Кавказском бульваре стала уже пятой в районе. Сегодня, 28 мая, начался переезд 80 семей в новостройку на Каспийской улице, — заявил министр правительства города, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

С августа 2021 года в Царицыне новые квартиры получили 385 семей. На данный момент продолжается переселение жителей еще 15 домов на улицах Бехтерева, Ереванской, Кантемировской и на Кавказском бульваре, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в районе Можайский строят и проектируют восемь жилых домов по программе реновации. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Жилье Москва Район Царицыно
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