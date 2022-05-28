Столичные службы начали обустройство спортивной зоны вдоль Извилистого проезда

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, парк спорта Яуза Карта всех событий

Столичные службы начали работы, связанные с обновлением спортивной зоны вдоль Извилистого проезда, в рамках реабилитации нового участка будущего парка «Яуза» — от Широкой до Енисейской улицы. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В рамках проекта обновят спортивный кластер районного значения: в порядок приведут существующую спортивную инфраструктуру и создадут новую. Кроме того, расширят функциональность главной точки притяжения молодежи Бабушкинского района — скейт-парка, — говорится в сообщении.

Так, специалисты уже приступили к обновлению скейт-парка. После реконструкции его площадь составит 1,2 тысячи квадратных метров.

Также стало известно, что бригады компании «Россети Московский регион» увеличили втрое энергомощность для городского сада «Эрмитаж», выдав дополнительные 65 кВт мощности. В частности, столичные службы проложили кабельную линию напряжением 0,4 кВ протяженностью 300 метров, а также установили в трансформаторной подстанции современную систему интеллектуального учета электроэнергии.