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Реконструкцию электродепо «Владыкино» планируется завершить до конца года

Георгий Соланович
Город
Реконструкцию электродепо «Владыкино» планируется завершить до конца года
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Малое кольцо Московской железной дороги, станция Владыкино-Московское Карта всех событий

Специалисты завершили реконструкцию электродепо «Владыкино» на 95 процентов. Работы планируется завершить до конца года, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 28 мая.

В дептрансе уточнили, что на данный момент рабочие достраивают новый корпус для стоянки и ремонта поездов, ведут реконструкцию моечного комплекса и отделочные работы в новом здании для персонала.

— Совместно с Департаментом строительства проводим реконструкцию электродепо «Владыкино», благодаря чему улучшится качество обслуживания поездов Серпуховско-Тимирязевской линии метро. <...> Сейчас идет строительство шести новых и реконструкция двух существующих зданий — завершить работы планируется до конца года, — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о подготовке к запуску новой соединительной ветки в электродепо «Замоскворецкое».

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