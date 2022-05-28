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Более 750 участников Startup Village подали заявки на получение мер поддержки

Георгий Соланович
Город
Более 750 участников Startup Village подали заявки на получение мер поддержки
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На крупнейшей в СНГ конференции для стартапов Startup Village, которая прошла в инновационном центре «Сколково», более 750 участников подали заявки на получение мер поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Павильон правительства столицы был посвящен мерам поддержки техпредпринимателей, презентациям инновационных стартапов и поиску инвесторов и партнеров.

— Основной идеей павильона стало объединение и знакомство друг с другом всех участников технологической экосистемы столицы. В нем работало несколько информационных стоек по всем мерам поддержки технологического бизнеса... Предприниматели могли выбрать нужную программу и сразу подать заявку. Этой возможностью воспользовались свыше 750 участников, — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Кроме того, в московском павильоне прошла сессия «Развивай, синдицируй и внедряй — экосистема венчурного инвестирования» о будущем венчурного рынка России, а пяти стартапам проекта «Академия инноваторов» вручили сертификаты на участие в программе Fast Track, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 мая правительство города представило программы поддержки столичного бизнеса на технологической конференции Startup Village 2022. Всего на конференции было представлено пять информационных и консультационных стендов.

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