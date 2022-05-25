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Москва представила программы поддержки столичного бизнеса на Startup Village 2022

Георгий Соланович
Город
Москва представила программы поддержки столичного бизнеса на Startup Village 2022
Фото: Pixabay / LEANDRO AGUILAR

Правительство Москвы представило программы поддержки столичного бизнесна технологической конференции Startup Village 2022, которая проходит 25 и 26 мая в инновационном центре «Сколково». Об этом сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина в среду, 25 мая.

— На конференции работает стенд Правительства Москвы. Он знакомит предпринимателей с теми мерами поддержки, которые сегодня предоставляет город. Там же разработчики презентуют свои инновационные решения в самых разных сферах. Во время деловой программы эксперты рассказывают, как в условиях санкций найти новых поставщиков, партнеров, инвесторов и внедрить собственные технологии, — подчеркнула заммэра.

По ее словам, всего на конференции представлено пять информационных и консультационных стендов. Каждая стойка соответствует определенной теме: инвестиции, спрос на продукцию, патенты и интеллектуальная собственность, использование городской инфраструктуры и финансовые меры поддержки.

Так, бизнесмены могут узнать о разных стадиях развития своего предприятия, о том, как протестировать инновационный продукт и локализовать проект в технопарке и на других площадках столицы. Кроме того, гостям расскажут о сервисе «Свои технологии», который объединяет решения по поддержке предприятий в сфере импортозамещения и ресурсы по поиску партнеров, технологий и инвестиций.

Помимо этого, на одном из стендов проходит Startup Bazaar, на котором предприятия могут представить свои решения потенциальным инвесторам и бизнес-партнерам.

До этого сообщалось, что 26 мая в Москве состоится круглый стол «Импортозамещение: поиск российских поставщиков». Спикеры поделятся своим опытом использования портала поставщиков для поиска отечественных компаний с целью импортозамещения на производстве.

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