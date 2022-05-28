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Жители Москвы сэкономили 3,2 миллиона литров воды благодаря акции «Зеленая суббота»

Араз Салехов
Город
Жители Москвы сэкономили 3,2 миллиона литров воды благодаря акции «Зеленая суббота»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу, 28 мая, в столице в очередной раз прошла федеральная экологическая акция «Зеленая суббота», в ходе которой участники обменивались одеждой, обувью и аксессуарами. Об этом сообщила пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

— Москвичи, принеся свои вещи на обмен, за один день сэкономили для планеты 3,2 миллиона литров пресной воды и предотвратили выбросы 18 тонн парниковых газов, — говорится в сообщении.

В общей сложности жители столицы принесли 1,2 тысячи предметов одежды на обмен и в подарок. Две трети принесенных вещей, как уточняется, обрели новых владельцев, оставшиеся организаторы передадут в пункты помощи беженцам, цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что в городе удалось собрать около 340 тысяч тонн вторсырья за первые три месяца 2022 года. Напомним, что программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Заместитель мэра города Петр Бирюков отметил, что результаты программы доказывают ее пользу для жителей столицы.

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