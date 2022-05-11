Около 340 тысяч тонн вторсырья собрали в Москве за три месяца 2022 года

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За первые три месяца 2022 года столичным специалистам удалось собрать около 340 тысяч тонн вторсырья. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— За три месяца при сортировке было выделено и направлено на переработку около 340 тысяч тонн вторсырья, что почти на 21 процент больше аналогичного предыдущего показателя. Эти цифры в очередной раз подтверждают правильность выбранной стратегии по решению вопроса с бытовыми отходами, — заявил заместитель мэра города Петр Бирюков.

Программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. По словам Бирюкова, результаты программы доказывают ее пользу для жителей столицы.

На данный момент в городских дворах и около объектов социальной инфраструктуры оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок и свыше 60 тысяч брендированных контейнеров, уточнили в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

В столичном регионе активно развивается экологическое волонтерство. При поддержке молодежного совета, созданного при московском департаменте жилищно-коммунального хозяйства, около полутора тысяч молодых людей на регулярной основе организуют культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводят мастер-классы и конкурсы, посвященные экологии, и работают социальными активистами.