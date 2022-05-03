Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о важности эковолонтерства

Егор Провоторов
Город
Москвичам рассказали о важности эковолонтерства
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичном регионе активно развивается экологическое волонтерство. При поддержке молодежного совета, созданного при московском Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, около полутора тысяч молодых людей на регулярной основе организуют культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводят мастер-классы и конкурсы, посвященные экологии и работают социальными активистами.

— Члены молодежного совета проводят все мероприятия на общественных началах в свободное от основной работы время. За этим стоит огромное желание делать как можно больше добрых дел. Волонтерская деятельность наших молодых специалистов позволяет не только реализовывать социально значимые проекты, но и развивать в организациях корпоративную и экологическую ответственность, — отмечают в пресс-службе департамента столичного ЖКХ.

Одним из таких волонтеров является Екатерина Романцова из Мосэнергосбыта. Она продвигает эко-инициативы, участвует в проектах и просветительских акциях, посвященных защите природы, а также помогает сделать понятными правила программы по раздельному сбору мусора, действующей в Москве последние два года.

По основной профессии девушка работает маркетологом, но волонтерство давно стало важной частью ее жизни. С прошлого года Романцова является куратором направления «Экология и защита окружающей среды» в Мосэнергосбыте.

Девушка также занимается экопросвещением: ведет экологические уроки по раздельному сбору отходов и организовывает соответствующие кружки для детей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Романцова является автором проекта «ЭкоМЭС» — в коротких видео активисты рассказывают о том, как можно внедрить полезные экологические привычки в повседневную жизнь москвичей.

— Видео показывают на канале нашего молодежного актива и на корпоративном портале компании. А это большая целевая аудитория. Там я затрагиваю совершенно разные темы — например, чем опасен для экологии выпуск воздушных шаров, почему не стоит использовать влажные салфетки, что не так с чайными пакетиками, — рассказывает волонтер.

Благодаря этим роликам многие коллеги Романцовой купили собственные кружки и экосумки, объяснили детям, почему не стоит отпускать в небо воздушные шары, отказались от салютов и стали покупать туалетную бумагу из переработанного волокна.

Наиболее популярные направления работы молодежного актива — уборка территорий, высадка деревьев и организация раздельного сбора мусора. Также они стали собирать пластиковые крышки от бутылок, сейчас контейнеры для их сбора стоят в каждом офисе столичной организации.

— Вторсырье — это наши ресурсы. Это вода, песок, древесина, нефть, газ, уголь и много других полезных ископаемых, из которых производят все то, что мы используем. И здорово понимать, что отходы поедут не на полигон, где их захоронят на веки вечные, а из них сделают новую бутылку, банку или что-нибудь еще, — заметила экоактивистка.

Она уверена: важно не только говорить о защите окружающей среды, но и личным примером показывать, как можно позаботиться о природе даже на самых простых вещах. Чем больше эковолонтеров среди горожан будет в столице, тем чище она со временем станет, уверена Романцова.

Накануне сотрудники РЭО призвали россиян отправлять одноразовые мангалы на переработку и не бросать на природе, так как они при разложении могут нанести вред окружающей среде.

Экология Москва Волонтеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте