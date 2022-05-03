Москвичам рассказали о важности эковолонтерства

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичном регионе активно развивается экологическое волонтерство. При поддержке молодежного совета, созданного при московском Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, около полутора тысяч молодых людей на регулярной основе организуют культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводят мастер-классы и конкурсы, посвященные экологии и работают социальными активистами.

— Члены молодежного совета проводят все мероприятия на общественных началах в свободное от основной работы время. За этим стоит огромное желание делать как можно больше добрых дел. Волонтерская деятельность наших молодых специалистов позволяет не только реализовывать социально значимые проекты, но и развивать в организациях корпоративную и экологическую ответственность, — отмечают в пресс-службе департамента столичного ЖКХ.

Одним из таких волонтеров является Екатерина Романцова из Мосэнергосбыта. Она продвигает эко-инициативы, участвует в проектах и просветительских акциях, посвященных защите природы, а также помогает сделать понятными правила программы по раздельному сбору мусора, действующей в Москве последние два года.

По основной профессии девушка работает маркетологом, но волонтерство давно стало важной частью ее жизни. С прошлого года Романцова является куратором направления «Экология и защита окружающей среды» в Мосэнергосбыте.

Девушка также занимается экопросвещением: ведет экологические уроки по раздельному сбору отходов и организовывает соответствующие кружки для детей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Романцова является автором проекта «ЭкоМЭС» — в коротких видео активисты рассказывают о том, как можно внедрить полезные экологические привычки в повседневную жизнь москвичей.

— Видео показывают на канале нашего молодежного актива и на корпоративном портале компании. А это большая целевая аудитория. Там я затрагиваю совершенно разные темы — например, чем опасен для экологии выпуск воздушных шаров, почему не стоит использовать влажные салфетки, что не так с чайными пакетиками, — рассказывает волонтер.

Благодаря этим роликам многие коллеги Романцовой купили собственные кружки и экосумки, объяснили детям, почему не стоит отпускать в небо воздушные шары, отказались от салютов и стали покупать туалетную бумагу из переработанного волокна.

Наиболее популярные направления работы молодежного актива — уборка территорий, высадка деревьев и организация раздельного сбора мусора. Также они стали собирать пластиковые крышки от бутылок, сейчас контейнеры для их сбора стоят в каждом офисе столичной организации.

— Вторсырье — это наши ресурсы. Это вода, песок, древесина, нефть, газ, уголь и много других полезных ископаемых, из которых производят все то, что мы используем. И здорово понимать, что отходы поедут не на полигон, где их захоронят на веки вечные, а из них сделают новую бутылку, банку или что-нибудь еще, — заметила экоактивистка.

Она уверена: важно не только говорить о защите окружающей среды, но и личным примером показывать, как можно позаботиться о природе даже на самых простых вещах. Чем больше эковолонтеров среди горожан будет в столице, тем чище она со временем станет, уверена Романцова.

Накануне сотрудники РЭО призвали россиян отправлять одноразовые мангалы на переработку и не бросать на природе, так как они при разложении могут нанести вред окружающей среде.