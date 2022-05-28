Многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы 1 июня

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Праздничная программа, приуроченная к празднованию Международного дня защиты детей, состоится 1 июня в Музее Победы. В этот день для многодетных семей вход будет бесплатным. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе музея.

— В этот день мы приглашаем детей и родителей присоединиться к этому доброму, замечательному празднику. В нашем музее посетителей ждут увлекательные экскурсии, мастер-классы, кинопоказы и другие развлекательно-познавательные события, — говорится в сообщении.

Так, гости мероприятия увидят большую кинопрограмму, в рамках которой с 12:00 посетители увидят десять анимированных роликов проекта «Детская книга войны». В основу роликов легли ожившие дневники тех, кто пронес все ужасы Великой Отечественной войны наравне со взрослыми.

Помимо этого, москвичи смогут посетить бесплатную экскурсию по масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Однако на это событие необходимо заранее зарегистрироваться.

Также стало известно, что 27 мая на однодневной выставке Музея Победы будут показаны более ста редких книг, изданных в 1941–1945 годах. Так, среди раритетных книг можно увидеть «Справочник командира инженерных войск», издание «Советская молодежь в Отечественной войне», книга карманного формата «Суворов. Искусство воевать» и другие экспонаты.