Летевший из Стамбула в Москву самолет приземлился в Вильнюсе

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Пассажирский самолет турецких авиалиний Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, совершил вынужденную посадку в Вильнюсском международном аэропорту. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил заведующий отделом аэропорта по общественной коммуникации Марюс Зелянюс.

— Из-за технически неисправностей борт вынужден был прервать полет и приземлился в Вильнюсе, — отметил он.

При этом Зелянюс добавил, что на данном этапе проходит осмотр лайнера. По его словам, пассажиры находятся в терминале, где ожидают продолжения прерванного полета, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что пассажирский самолет Superjet, летевший из Москвы в Бухару, возвращается в аэропорт Внуково из-за срабатывания датчика из-за неубранного шасси. Судно, как уточняется, два часа находилось в зоне ожидания и вырабатывало топливо.

Помимо этого, пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Омска в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Екатеринбурга из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Отмечается, что человеку оказали экстренную помощь по прибытию в аэропорт.