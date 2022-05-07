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Самолет Москва — Бухара ушел на второй круг после попытки сесть во Внукове

Александр Афонин
Происшествия
Самолет Москва — Бухара ушел на второй круг после попытки сесть во Внукове
Фото: Unsplash
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал A Карта всех событий

Пассажирский самолет Superjet, летевший из Москвы в Бухару, возвращается в аэропорт Внуково из-за срабатывания датчика из-за неубранного шасси. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах в субботу, 7 мая.

Отмечается, что судно два часа находилось в зоне ожидания и вырабатывало топливо. На данный момент после начальной попытки совершить посадку Superjet ушел на второй круг, передает ТАСС.

До этого стало известно, что самолет рейса Новосибирск — Москва совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Борт, как уточняется, уже удачно приземлился в воздушной гавани. Причиной посадки оказался сработавший датчик отказа гидросистемы.

В январе в Новгородской области истребитель МиГ-31 во время взлета для совершения планового полета в результате технической неисправности выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал, на месте инцидента начала работу комиссия Воздушно-космических сил России.

5 февраля в Шереметьеве грузовой самолет Ту-204 штатно сел из-за сработавшего датчика о неубранном шасси. Самолет вылетал из Москвы в Лейпциг, но пришлось совершить посадку из-за сработавшего датчика, сообщавшего, что шасси не убрано. Штатная посадка была произведена в 05:30 по московскому времени.

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