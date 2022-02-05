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Самолет с неубранным шасси штатно сел в аэропорту Шереметьево

Виктория Храменкова

Происшествия
Самолет с неубранным шасси штатно сел в аэропорту Шереметьево
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Шереметьеве грузовой самолет Ту-204 штатно сел из-за сработавшего датчика о неубранном шасси. Об этом в субботу, 5 февраля, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

— Самолет вылетал из Москвы в Лейпциг, но пришлось совершить посадку из-за сработавшего датчика, что шасси не убраны, — передает источник.

Штатная посадка была произведена в 05:30 по московскому времени.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что 29 января в Новгородской области российский истребитель МиГ-31 во время взлета для совершения планового полета в результате технической неисправности выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал. На месте инцидента начала работу комиссия Воздушно-космических сил России. После устранения возможных неисправностей истребитель вернут в строй.

Также в конце января стало известно, что аэропорты Москвы попали в топ-5 самых загруженных воздушных гаваней. Так, аэропорт Шереметьево разместился на втором месте рейтинга. Он принял в прошлом году более тридцати миллионов пассажиров.

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