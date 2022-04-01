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Летевший из Новосибирска самолет совершил аварийную посадку в Шереметьеве

Евгений Белоусов

Происшествия
Летевший из Новосибирска самолет совершил аварийную посадку в Шереметьеве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Самолет рейса Новосибирск — Москва совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом стало известно в пятницу, 1 апреля.

Борт, как уточняется, уже удачно приземлился в воздушной гавани. Причиной посадки оказался сработавший датчик отказа гидросистемы, передает РИА Новости.

29 января в Новгородской области российский истребитель МиГ-31 во время взлета для совершения планового полета в результате технической неисправности выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Экипаж не пострадал, на месте инцидента начала работу комиссия Воздушно-космических сил России.

5 февраля источник «ВМ» сообщил, что в Шереметьеве грузовой самолет Ту-204 штатно сел из-за сработавшего датчика о неубранном шасси. Самолет вылетал из Москвы в Лейпциг, но пришлось совершить посадку из-за сработавшего датчика, сообщавшего, что шасси не убрано. Штатная посадка была произведена в 05:30 по московскому времени.

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