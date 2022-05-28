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Врач рассказала, что какие продукты употреблять поддержания здоровья кишечника

Александр Афонин
Общество
Врач рассказала, что какие продукты употреблять поддержания здоровья кишечника
Фото: freepik.com

Для поддержания здоровья кишечника рацион человека должен состоять из овощей и фруктов, богатых клетчаткой. Они активизируют работу пищеварительной системы и позволяют поддерживать здоровье организма. Такое мнение выразила врач-гастроэнтеролог Мария Исайкина.

— Такие продукты перевариваются долго и при этом благотворно сказываются на пищеварительной системе, активизируют моторику желудка и кишки, помогают выводить из организма продукты метаболизма, замедляют скорость всасывания сахара в кровь, повышают чувствительность к инсулину, — сказала она.

По словам врача, наибольшее содержание клетчатки в бананах, сливах, черной смородине, груше, яблоках, моркови, капусте, свекле, тыкве, листовой зелени, а также в кожуре овощей и фруктов.

Исайкина отметила, что негативное влияние оказывает жирная пища с добавлением специй. Помимо этого, вред принесут копченые блюда, фастфуд, алкоголь, газированные сладкие напитки, консерванты, искусственные красители и ароматизаторы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала, что некоторые продукты способны выводить полезные вещества из организма. Опасность представляют кофе, алкоголь и многое другое.

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