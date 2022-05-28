Турция диверсифицируют рынок туризма из-за спецоперации России

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Турция приняла решение о диверсификации туристического рынка из-за специальной военной операции России на Украине и уменьшения турпотока из этих стран. Об этом в субботу, 28 мая, сообщило агентство Anadolu.

— Россия и Украина являются двумя важными рынками для туристической сферы Турции, однако, несмотря на ситуацию на севере Черного моря и как результат спад на обоих рынках, с начала года фиксируется в целом положительная динамика по общему числу иностранных туристов в Турции, — рассказал глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

По его словам, у Турции имеются альтернативные рынки в сфере туризма. Правительство увеличило спрос для туристов из Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Британии.

Чорабатыр отметил, что за первые четыре месяца страну посетило 8,89 миллиона туристов, в том числе 7,48 миллиона иностранных граждан, передает Газета.ru.

23 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не намерена ввязываться в «шоу вокруг Украины». Он отметил, что взаимоотношения государства с Россией продолжатся.