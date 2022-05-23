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Эрдоган заявил, что Турция не намерена ввязываться в «шоу вокруг Украины»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Эрдоган заявил, что Турция не намерена ввязываться в «шоу вокруг Украины»
Фото: tccb.gov.tr

Турция не намерена ввязываться в «шоу вокруг Украины», а ее отношения с Россией продолжаются. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

— Свою позицию насчет территориальной целостности и суверенитета Украины мы четко и мужественно высказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях, — передает слова Эрдогана РИА Новости.

До этого Эрдоган во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил готовность оказать всю возможную помощь в ходе переговоров между Киевом и Москвой. Кроме того, он заявил, что Турция в целом положительно рассматривает вопрос готовности стать гарантом безопасности для Украины.

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что идеальным результатом текущего конфликта на Украине станет нейтральный статус государства. По его словам, он говорил об этом еще восемь лет назад, когда только начали появляться идеи о вступлении Украины в НАТО.

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