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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал принять Украину в Евросоюз (ЕС) по новому порядку, которого еще нет. Об этом в субботу, 28 мая, пишет издание The American Conservative.

— Специального порядка приема в ЕС не существует. Стоит заметить, что Киев и так за несколько недель справился с теми шагами по присоединению к сообществу, на которые такие страны, как Босния и Герцеговина, Финляндия, Австрия и Швеция, потратили около трех лет, — говорится в сообщении.

Авторы статьи добавили, что ЕС не является благотворительной организацией. Ускоренное присоединение Украины вызывает сомнение в рядах объединения.

Для создания ускоренной схемы принятия Киева необходима разработка нового законопроекта. Из-за отсутствия единогласия среди участников Евросоюза подобный шаг будет трудно сделать, передает РИА Новости.

23 мая стало известно, что несколько западных стран блокируют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По словам главы бюро международной политики канцелярии польского президента Якуба Кумоха, польский лидер Анджей Дуда выразил намерение лоббировать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на экономическом форуме в Давосе.