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Несколько западных стран блокируют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох.

— Предоставление Украине статуса кандидата, подчеркиваю, не принятие в Евросоюз, а только статус кандидата, ничего никому не стоит. Самые богатые страны Европы не имеют никаких поводов бояться Украины. Почему Польша Украины не боится, а должны бояться страны, которые значительно богаче Польши? — задался вопросом чиновник.

По словам Кумоха, президент Польши Анджей Дуда будет лоббировать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что процесс вступления Украины в ЕС может растянуться на несколько лет. Кроме того, он отметил, что Еврокомиссия вынесет свою оценку по вопросу вступления Украины уже в конце июня.

Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что Украина вряд ли сможет в ближайшее время и в текущих условиях вступить в ЕС. Основные трудности, по его мнению, заключаются в позиции Венгрии.