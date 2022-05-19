Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в Евросоюз затянется на годы
Процесс вступления Украины в Евросоюз (ЕС) может растянуться на несколько лет. Об этом в четверг, 19 мая, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в бундестаге.
— Одновременно с этим мы признаем: Макрон прав, указывая, что процесс вступления — это не вопрос нескольких месяцев или лет, — заявил он.
Однако Шольц отметил, что Еврокомиссия вынесет свою оценку по вопросу вступления Украины уже в конце июня, передает РИА Новости.
До этого о таких же сроках рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Тогда французский лидер отметил, что Украина уже совсем скоро станет «частью европейской семьи».
10 мая Украина передала Европейскому союзу вторую заполненную часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что Украина вряд ли сможет в ближайшее время и в текущих условиях вступить в ЕС. Основные трудности, по его мнению, заключаются в позиции Венгрии.