Малышева рассказала, какие продукты помогут поддержать хорошее настроение

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Для поддержания хорошего настроения помогут творог, грецкий орех и черный шоколад. Об этом рассказала доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева, а также невролог Дмитрий Шубин и кардиолог Герман Гандельман.

По словам Шубина, творог способствует выработке гормона удовольствия — серотонина. Он на 80 процентов формируется бактериями толстого кишечника, которым необходима «подкормка» в виде творога.

Малышева добавила, что грецкий орех содержит ненасыщенные жирные кислоты омега-3. Их регулярное употребление повышает настроение, защищает от развития атеросклероза и улучшает работу мозга.

Горький шоколад обеспечит человека хорошим настроением. Достаточно употреблять 25-50 грамм в день, отметили врачи в эфире программы «Жить здорово!»

До этого Елена Малышева дала советы для снижения сахара в крови. По словам специалиста, для этого следует сбросить вес, быть физически активным и употреблять корицу. Телеведущая отметила, что при похудении сахар в крови в среднем снижается почти на 17 процентов.