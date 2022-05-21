Малышева дала советы для снижения сахара в крови

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Для снижения уровня сахара в крови следует сбросить вес, быть физически активным и употреблять корицу. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале сообщили доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман.

— Сахарный диабет и ожирение — близнецы-братья, поэтому, если мы снизим вес до нормальных цифр, есть шанс полной ремиссии сахарного диабета, — сказал доктор.

Малышева добавила, что при похудении сахар в крови в среднем снижается почти на 17 процентов.

Для снижения сахара в крови врачи порекомендовали больше времени уделять физической активности. Они отметили, что при физической нагрузке глюкоза входит в мышцы и сжигается.

— Ходить, не надо бежать, не надо идти в тренажерный зал, просто ходить пять раз в неделю по 30 минут — это снизит сахар крови на 13 процентов, — рассказала медик.

Также употребление двух граммов корицы в день способно снизить показатель сахара на шесть процентов, сообщили врачи.

Врач-диетолог Пакизе Гизем рассказала, что зеленый чай обладает иммуномоделирующим эффектом, регулирует кровяное давление и снижает уровень сахара в крови, а также защищает от онкологии и предотвращает ожирение.