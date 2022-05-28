Автобусы не будут заезжать к метро «Спортивная» вечером 29 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Комсомольский проспект Карта всех событий

Ряд автобусных маршрутов не будут останавливаться у станции метро «Спортивная» вечером 29 мая из-за финала Кубка России по футболу в «Лужниках». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 28 мая.

— 29 мая с 17:30 до окончания мероприятия автобусы не заезжают к метро «Спортивная». Это связано с проведением матча Кубка России по футболу, — говорится в сообщении.

Автобус м5 будет курсировать по Комсомольскому проспекту аналогично маршруту № 138к. Автобусы м6 и № 220 поедут по Хамовническому Валу и Лужнецкому проезду вместо улиц Доватора и 10-летия Октября.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Помимо этого, работу приостановят остановки «МЦК Лужники» на улице Доватора, «Метро «Спортивная» и «Новодевичий монастырь» на улице 10-летия Октября.

Жителям и гостям столицы рекомендуют использовать остановки на «МЦК «Лужники» Хамовническом Валу и «Хамовнический Вал» на Комсомольском проспекте и в Лужнецком проезде, передает Дептранс.

До этого сообщалось, что закрылась перехватывающая парковка у станции московского метро «Тимирязевская». Автомобилисты могут воспользоваться бесплатной парковкой в Проектируемом проезде № 553.