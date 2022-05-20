Закрылась перехватывающая парковка около станции метро «Тимирязевская»

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, метро Тимирязевская Карта всех событий

Перехватывающая парковка № 9223, расположенная у станции Московского метрополитена «Тимирязевская», закрылась. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что автомобилисты могут воспользоваться бесплатной парковкой в Проектируемом проезде № 553 и на Дмитровском шоссе. С полным списком платных городских парковок можно ознакомиться на сайте parking.mos.ru или в приложении «Парковки России», говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого стало известно, что две парковки со шлагбаумом временно закроют в центре города в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля. С 00:01 20 мая до 17:00 21 мая временно будут закрыты парковки № 9021 на проспекте Академика Сахарова и № 9032 на улице Маши Порываевой.

Кроме того, в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню славянской письменности, 24 мая улицу Ильинку перекроют от Биржевой до Красной площади.