Собянин: Самый крупный рыбный рынок открылся на фестивале «Рыбная неделя»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

27 мая в столице стартовал фестиваль «Рыбная неделя». Всего открылось 19 площадок в округах города и четыре в центре. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что в рамках фестиваля открылся самый крупный рыбный рынок за всю историю мероприятия. Он занял 700 квадратных метров на переходе от Манежной к площади Революции.

По словам мэра столицы, несмотря на дождливую погоду, в первый день работы было продано около восьми тонн продукции. Это почти в три раза больше, чем в 2019 году.

Наибольшую популярность среди москвичей приобрели сельдь олюторская, иваси, охлажденная корюшка, филе трески и многое другое.

Собянин пригласил жителей столицы на «Рыбную неделю». Фестиваль будет открыт до 5 июня, напомнил мэр в своем Telegram-канале.

В столице в рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» состоится заплыв на SUP-бордах. Участником мероприятия может стать любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться и заполнить небольшую анкету.