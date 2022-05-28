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Подъемную платформу для инвалидов установят в доме на Медынской улице

Александр Афонин
Город
Подъемную платформу для инвалидов установят в доме на Медынской улице
Фото: mos.ru / Официальный портал мэра Москвы
Россия, Москва, Медынская улица, 14к1 Карта всех событий

В доме на улице Медынской в столичном районе Бирюлево Западное будет установлена подъемная платформа для инвалидов-колясочников. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

— Согласован комплекс работ для обеспечения доступа инвалидам-колясочникам на площадку первой остановки лифта жилого дома в районе Бирюлево Западное, — рассказала председатель комитета Анна Яковлева.

Установка платформы будет осуществляться в подъезде № 9 дома 14, корпус 1. В процессе работ специалисты проведут ремонт напольного покрытия, обновят дверные откосы и установят подъемную платформу с наклонным перемещением для инвалидов.

Яковлева отметила, что для удобства граждан будет осуществлена замена наружного и тамбурного дверных блоков с оборудованием их системой автоматического открывания и доводчиками, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что специалисты в рамках региональной программы капитального ремонта заменили в Москве более тысячи лифтов с начала года. Всего планируется заменить 112 тысяч конструкций.

Ремонт Район Бирюлево Западное Инвалидность
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