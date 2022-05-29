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Ученые выяснили, какие продукты вызывают преждевременную смерть

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые выяснили, какие продукты вызывают преждевременную смерть
Фото: pixabay.com

Исследователи из университета Парижа поставили эксперимент. Они проанализировали данные более 44 тысяч взрослых в возрасте от 45 лет, которые в течение семи лет каждый день сообщали о своем рационе питания.

В ходе эксперимента ученые установили, что употребление так называемых «ультраобработанных» продуктов вызывает преждевременную смерть. К таким продуктам относят те, которые содержат разные добавки: ароматизаторы, красители, подсластители и эмульгаторы. В эту группу входят сладости: мороженое, конфеты, энергетические батончики, пирожные, торты и печенье. Сюда же относится обработанное мясо и все блюда быстрого приготовления.

— «Ультраобработанных» продуктов стало значительно больше за последние несколько десятилетий, и они могут привести к росту количества смертельных случаев от неинфекционных заболеваний, — приводит слова специалистов портал LiveScienсе.

Отмечается, что в ходе эксперимента учитывались и другие факторы, которые могут вызвать преждевременную смерть. Исследователи обратили внимание на уровень дохода и образования, индекс массы тела, физическую активность, курение, потребление спиртного и семейный анамнез рака и болезни сердца.

Врачи назвали причины преждевременной смерти. Врач Сима Бонни сообщила, что пищевые привычки напрямую влияют на продолжительность жизни. В зоне риска оказываются люди, злоупотребляющие обработанными продуктами и алкоголем.

Смерть Ученые Продукты
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