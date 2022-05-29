«В огромной Москве вижу тебя везде»: Элджей посвятил новый трек Ивлеевой

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Прошлым летом рэпер Элджей и телеведущая Анастасия Ивлеева объявили о расставании после почти двух лет брака. Но поклонники пары до сих пор надеются на их воссоединение, да и сами экс-супруги периодически подливают масло в огонь, провоцируя слухи о восстановлении отношений. Так, артист в очередной раз намекнул, что до сих пор не отпустил отношения с блогершей.

Элджей разместил свой новый трек, получивший название Made in Italy. И строчки песни, как подозревают фанаты, выдали тоску музыканта по Ивлеевой.

— Поцелуи Made in Italy, мы были убитыми. Чувства настоящие останутся забытыми. В огромной Москве вижу тебя везде, — признался Элджей в композиции.

На мысль о том, что эти строчки посвящены именно телеведущей, поклонников натолкнул тот факт, что именно в Италии бывшие супруги провели свой медовый месяц в 2019 году. А обложка релиза — снимок разбитого рэпером пару месяцев назад Lamborghini Urus — якобы является аллегорией их разрушенного союза.

Настя Ивлеева станет главной героиней нового телевизионного реалити-шоу, в рамках которого одинокая девушка попытается найти свою любовь и построить отношения. Какой мужчина может привлечь внимание телеведущей, рассказала ясновидящая Алена Полынь.