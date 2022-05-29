Ученые назвали ягоду, помогающую при многих болезнях

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Ученые рассказали, что есть одна ягода, которая помогает бороться со многими болезнями.

По их словам, черника богата витаминами и минералами, например, железом, цинком, кальцием и фолиевой кислотой. Если есть ее в умеренных количествах, то можно принести пользу своему организму.

— Будучи настоящим кладезем антиоксидантов, черника снижает уровень холестерина, уменьшает риск развития сахарного диабета, укрепляет иммунитет, улучшает память, предотвращает сердечные заболевания, — отметили специалисты.

Также эта ягода обладает антибиотическими свойствами. Поэтому она рекомендована к употреблению при инфекциях мочевыводящих путей. Если регулярно есть тарелку черники, то можно укрепить память и поддерживать нормальную работу головного мозга, передает портал En Son Haber.

Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала, какие ягоды и фрукты полезны для сердца. Она отметила, что летом нужно обязательно употреблять ягоды и фрукты, они заменят дорогостоящие витаминные комплексы.