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«Деловой проездной» стал доступен пассажирам фирменных поездов

Александр Афонин
Общество
«Деловой проездной» стал доступен пассажирам фирменных поездов
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Пассажиры фирменных поездов, курсирующих между Москвой и Ярославлем, смогут воспользоваться электронной картой «Деловой проездной». Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

— Федеральная пассажирская компания расширяет перечень маршрутов действия электронных карт «Деловой проездной». Теперь услуга доступна в фирменных поездах сообщением Москва — Ярославль, — говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты можно оформить по электронной карте в вагоны с местами для сидения. Стоимость «Делового проездного» будет зависеть от количества поездок и срока действия.

Преимущество услуги заключается в фиксированной стоимости проезда. Для путешествия между Ярославлем и Москвой она составит от 700 до 730 рублей в зависимости от тарифа, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что РЖД планируют в летний период запустить не менее 250 дополнительных рейсов для перевозки пассажиров на юг России. Увеличение количества поездов связано с временными ограничениями работы аэропортов на юге страны.

Ярославль проездные Москва
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