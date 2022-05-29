Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Власти Запорожья назвали срок для полного перехода на расчеты в рублях

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Запорожья назвали срок для полного перехода на расчеты в рублях
Фото: Depositphotos

Для полного отказа от гривны и перехода на расчеты в рублях потребуется около четырех месяцев. Об этом в воскресенье, 29 мая, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— По оценкам наших специалистов, чтобы полностью избавиться от гривны, нам понадобится примерно четыре месяца. Может быть, чуть меньше, — сказал он.

Рогов добавил, что украинские власти и банки заблокировали любые возможности для получения денег. Помимо этого, регион покинул руководитель «Укрпочты». По данным члена совета, он забрал с собой сумму в миллионы гривен, которые должны были быть направлены на социальные выплаты.

В связи с этим власти Запорожской области положительно восприняли инициативу президента России Владимира Путина по поводу выплат для наиболее незащищенных категорий населения, передает ТАСС.

О переходе в рублевую зону также заявило правительство Херсонской области. По словам заместителя председателя военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, процесс перехода займет около четырех месяцев.

Украина Россия Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте