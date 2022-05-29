Власти Запорожья назвали срок для полного перехода на расчеты в рублях

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Для полного отказа от гривны и перехода на расчеты в рублях потребуется около четырех месяцев. Об этом в воскресенье, 29 мая, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— По оценкам наших специалистов, чтобы полностью избавиться от гривны, нам понадобится примерно четыре месяца. Может быть, чуть меньше, — сказал он.

Рогов добавил, что украинские власти и банки заблокировали любые возможности для получения денег. Помимо этого, регион покинул руководитель «Укрпочты». По данным члена совета, он забрал с собой сумму в миллионы гривен, которые должны были быть направлены на социальные выплаты.

В связи с этим власти Запорожской области положительно восприняли инициативу президента России Владимира Путина по поводу выплат для наиболее незащищенных категорий населения, передает ТАСС.

О переходе в рублевую зону также заявило правительство Херсонской области. По словам заместителя председателя военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, процесс перехода займет около четырех месяцев.