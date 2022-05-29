Новая избранница Шаляпина пожаловалась, что тот сравнивает ее с умершей женой

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новая избранница Прохора Шаляпина Ольга Сан пожаловалась, что исполнитель сравнивает ее со своей бывшей супругой Татьяной, скончавшейся от ковида в прошлом году. Девушке подобное сравнение не льстит, утверждает она.

— Не нравится, что он сравнивает меня с умершей женой. Я по натуре собственница. К прошлым его романам отношусь, скорее, отрицательно, — сказала она.

Сан на три года младше 38-летнего Шаляпина. Она занимается организацией различных мероприятий, и ранее они с певцом иногда пересекались по работе. Не так давно их отношения вышли на новый уровень.

По словам девушки, они случайно встретились на улице, когда оба торопились на мероприятие. Будущая пара столкнулись, Шаляпин и Сан сбили друг друга с ног и начали ругаться, а в процессе ссоры поняли, что знакомы.

В итоге Сан и Шаляпин обменялись номерами телефона и сходили в кафе. Сан отметила, что певец покорил ее искренностью и открытостью, оказавшись совсем не таким, каким она ожидала, передает StarHit.

Прохор Шаляпин представил новую возлюбленную 20 мая. Он поделился фотографией с Ольгой Сан в своем Telegram-канале, где ясно дал понять об отношениях с девушкой.