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Фестиваль «Лето яркого цвета» стартует 1 июня в ландшафтном парке «Острова Мечты»

Александр Афонин
Город
Фестиваль «Лето яркого цвета» стартует 1 июня в ландшафтном парке «Острова Мечты»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Андропова, 1 Карта всех событий

1 июня в южном ландшафтном парке «Остров Мечты» начнется фестиваль «Лето яркого цвета». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 29 мая.

Гости мероприятия смогут посетить лекции, посвященные истории кино, живописи, искусству и литературы, а также детскому развитию и психологии.

Помимо этого, организаторы подготовили мастер-классы по английскому языку. Участники познакомятся с обычаями и традициями разных стран, обсудят интересные идиомы и пословицы, необычные профессии и хобби.

Также отдельно пройдут мастер-классы и лекции по актерскому мастерству. Под руководством профессионалов современного театра москвичи научатся основам сценической речи, режиссуры и театральной культуры, акробатике и пантомиме.

Поклонники активного образа жизни смогут посетить занятия по йоге, растяжке, бегу, танцевальные интенсивы и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что в период с 3 по 23 июня в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится ежегодный фестиваль пионов и ирисов. На выставке будут продемонстрированы редкие сорта зарубежной селекции.

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