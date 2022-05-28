Фестиваль пионов и ирисов пройдет в «Аптекарском огороде» в июне

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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В период с 3 по 23 июня в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится ежегодный фестиваль пионов и ирисов. Об этом в субботу, 28 мая, сообщила пресс-служба сада.

— Лучшие цветоводы Москвы познакомят посетителей со старыми, проверенными временем сортами пионов: с шикарными махровыми цветами, с японской формой цветка, с загадочными кактусовидными формами, с гибридами и Ито-гибридами, — говорится в сообщении.

На выставке, как уточняется, будут продемонстрированы редкие сорта зарубежной селекции: Heather, Appleton House, Grand Massive, Triphena Parking, Double Friend, Early Canary, Kaleigh Ann, Virginia Emerson, Faithful Dream и другие. Также цветоводы покажут коллекцию сортов отечественной селекции, ответят на вопросы посетителей по выращиванию и агротехнике, проконсультируют по выбору цветов, говорится на сайте сада.

Помимо этого, в Бирюлевском дендропарке начала цвести сакура. Лепестки растения, как уточняется, могут опасть всего через несколько часов после раскрытия бутона.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, какие лекарственные растения можно посадить на даче.