Сакура расцвела в столичном Бирюлевском дендропарке
В Бирюлевском дендропарке начала цвести сакура. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
— Если вы еще не обновили на весенние фото в соцсетях, скорее отправляйтесь туда — японская вишня цветет всего около недели, — говорится в сообщении.
Лепестки растения, как уточняется, могут опасть всего через несколько часов после раскрытия бутона. «Роща Сакуры» появилась в Бирюлевском дендропарке в 2010 году.
Японский меценат Ютаки Мияниси передал Москве несколько десятков саженцев вишни мелкопильчатой с острова Хоккайдо на севере страны, передает Telegram-канал комплекса.
До этого стало известно, что первые магнолии Лебнера расцвели на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород». На деревьях распустились ароматные бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров.
При этом на территориях природных зон Москвы появились первые молодые листья сныти обыкновенной и чистяка весеннего. Их обнаружили в природно-историческом парке «Измайлово».