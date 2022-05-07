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Сакура расцвела в столичном Бирюлевском дендропарке

Александр Афонин
Город
Сакура расцвела в столичном Бирюлевском дендропарке
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Бирюлёвский дендропарк Карта всех событий

В Бирюлевском дендропарке начала цвести сакура. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Если вы еще не обновили на весенние фото в соцсетях, скорее отправляйтесь туда — японская вишня цветет всего около недели, — говорится в сообщении.

Лепестки растения, как уточняется, могут опасть всего через несколько часов после раскрытия бутона. «Роща Сакуры» появилась в Бирюлевском дендропарке в 2010 году.

Японский меценат Ютаки Мияниси передал Москве несколько десятков саженцев вишни мелкопильчатой с острова Хоккайдо на севере страны, передает Telegram-канал комплекса.

До этого стало известно, что первые магнолии Лебнера расцвели на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород». На деревьях распустились ароматные бело-розовые цветки тюльпановидной формы диаметром до 14 сантиметров.

При этом на территориях природных зон Москвы появились первые молодые листья сныти обыкновенной и чистяка весеннего. Их обнаружили в природно-историческом парке «Измайлово».

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