Какие лекарственные растения можно посадить на даче

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На даче можно посадить практически любое лекарственное растение — важно только учитывать его индивидуальные особенности. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист по загородному земледелию, ведущая дачных программ Марина Рыкалина.

По ее словам, эффективность лекарственных растений, высаженных человеком, будет ниже, чем у дикорастущих.

— На даче можно посадить любые лекарственные растения, но надо понимать, что естественные условия произрастания на то и естественные, что именно там растение набирает максимальное количество пользы. На дачных участках эти растения будут не столь эффективны, — пояснила собеседница «ВМ».

При выращивании лекарственных растений нельзя использовать минеральные удобрения. Под посадку таких растений допустимо вносить только качественный навоз, подчеркнула Рыкалина.

Она рассказала, что правила посадки лекарственных растений отличаются в зависимости от конкретных семян, а также от времени года.

— Если сейчас кто-то выращивает рассаду, нельзя просто взять и высадить в холодный грунт, потому что могут быть заморозки. При этом, если растение у вас уже есть или кто-то дает растение, которое зимовало на участке, то сейчас самое время. При покупке в магазине всегда надо смотреть в инструкцию: там указано, как и что сажать. Бывают мелкие семена, которые сеют поверхностно, покрывают пленкой и стеклом, а бывают крупные, которые закапывают в землю, — подчеркнула Рыкалина.

Специалист отметила, что общих рекомендаций не существует: все растения требуют разных условий. Так, тимьян нужно сажать на возвышенности, добавить большое количество песка и сделать хороший дренаж, чтобы вода не застаивалась. Душица любит легкую почву, а мята растет везде.

Посадку лекарственных растений можно провести в формате аптекарского огорода, заметила Рыкалина.

— Это грядки, на которых высаживаются растения, требующие приблизительно одинаковых условий. Намешали грунт с компостом и высаживаем все растения, требующие именно таких условий. Хотим какое-нибудь другое растение — добавляем другую грядку с другим составом и собираем растения согласно этим условиям, — рассказала специалист.

Лекарственные травы в больших количествах продаются в садовых центрах. Если нет желания разбираться с семенами или покупать готовые растения в садовых центрах, есть третий вариант, заметила собеседница «ВМ».

— В супермаркетах в садовых отделах на полках с овощами, где лежит зелень, продается много свежесрезанных побегов мяты. Я видела также розмарин, тимьян и лемонграсс, который в суп том ям кладут. С ним получаются классные лимонады. Это все можно купить в побегах и укоренить — это происходит очень легко. Тот же базилик просто ставится в воду, и он прекрасно дает корни — можно не возиться ни с семенами, ни с приобретением, — рекомендовала Рыкалина.

Лекарственные растения обладают разными свойствами, отметила специалист: так, орегано — идеальный консервант, который часто используют хозяйки. Мята обладает отхаркивающим, успокаивающим и обеззараживающим действием, аналогичными свойствами отличается мелисса, а эхинацея идеальна для поднятия иммунитета, заключила собеседница «ВМ».