Захарова назвала слова Шольца о многополярности мира плагиатом

Фото: МИД РФ

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что мир становится многополярным и требует более широкого международного сотрудничества, является плагиатом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 29 мая.

— Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального, — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, Министерство иностранных дел России еще в 1996 году исходило из понимания того, что мир становится многополярным на контрасте с двухполюсной системой холодной войны.

Дипломат отметила, что о многополярности мира ежегодно в течение 15 лет говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров. В подтверждение она привела несколько цитат главы ведомства.

Накануне Захарова заявила, что Соединенные Штаты провоцируют продовольственный кризис на территории Украины, лишая ее запасов зерна. При этом дипломат опровергла заявление западных стран касательно транспортировки 20 миллионов тонн зерновых с Украины в страны Африки и Ближнего Востока в целях предотвращения продовольственного кризиса.